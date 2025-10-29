Entrevista Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Secretaria de Segurança do Rio fala sobre megaoperação; acompanhe ao vivo

Participam da coletiva o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, o chefe da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, e da PM, coronel Marcelo de Menezes

29/10/2025 - 10h58min Atualizada em 29/10/2025 - 13h45min Compartilhar Compartilhar