- A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (29) para detalhar os resultados da megaoperação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha
- Participaram o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, o chefe da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, e o da PM, coronel Marcelo de Menezes
- Mais cedo, o governador Cláudio Castro afirmou que o número total de mortos na ação era de 58, incluindo quatro policiais. O número aumentou para 121, conforme divulgado à tarde pelas autoridades
- Nesta quarta-feira, ao menos 74 corpos foram retirados de uma região de mata do Complexo da Penha e levados a um local de fácil acesso para que fossem levados ao Instituto Médico Legal (IML). O governo contabiliza 63 até o momento
- No total, 113 pessoas foram presas e 91 fuzis, apreendidos. Além dos mortos, pelo menos 15 policiais ficaram feridos
Entrevista
Notícia
Secretaria de Segurança do Rio fala sobre megaoperação; acompanhe ao vivo
Participam da coletiva o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, o chefe da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, e da PM, coronel Marcelo de Menezes