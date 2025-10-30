Segurança

Entrevista na Gaúcha
Notícia

"Se matar bandido resolvesse alguma coisa, o Rio de Janeiro seria um pedacinho do Jardim do Éden", diz ex-secretário Nacional de Segurança Pública

Ricardo Balestreri defende que ações devem ser voltadas ao coração financeiro das facções criminosas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS