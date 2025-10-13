Segurança

R$ 72 milhões
Notícia

Saiba como funcionaria combinação de empresários para obter contratos com o Dnit para reconstrução de rodovias atingidas pela enchente

Polícia Federal analisou conversas que indicariam encontros entre representantes de três empresas investigadas na Operação Anteprojeto

Adriana Irion

