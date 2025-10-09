RS atingiu em setembro a menor marca da história em cinco indicadores de criminalidade

Viaturas foram entregues na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Maurício Tonetto / Secom

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (9), 101 viaturas e equipamentos para reforçar a segurança pública no Rio Grande do Sul. Durante o ato, o Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre, o governador destacou os números da criminalidade do mês de setembro de 2025, que apontaram queda histórica em cinco indicadores de violência.

Leite creditou o bom desempenho a "uma programação de investimentos de cerca de R$ 1 bilhão nas forças de segurança."

— O ponto positivo, aliás, mais um, entre tantos, é justamente dos resultados que isso tem dado. 2024 foi o ano mais seguro da história do Estado, já registrado. Nós caminhamos para 2025 ser ainda mais seguro que 2024.

Na comparação a qualquer mês desde 2010, setembro de 2025 teve o menor número de crimes violentos letais intencionais, com registro de 86 mortes, homicídios dolosos, com 72 ocorrências, além de quedas em roubo a veículos, furto a veículos e ataques a estabelecimentos comerciais.

Na solenidade foram entregues 76 viaturas para a Brigada Militar, seis para a Polícia Civil e 19 para o Corpo de Bombeiros. Os equipamentos irão beneficiar 48 municípios, em um investimento de mais de R$ 46 milhões.

Além disso, a PC recebeu mil pistolas G19 compactas (calibre 9x19 mm) e 500 pistolas G26 subcompactas (calibre 9x19 mm). A BM, por sua vez, terá à disposição 200 espingardas e oito carabinas.

O secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, comemorou o atingimento do "índice ONU" neste mês:

— Agora, nesse mês de setembro, pela primeira vez desde 2010 o Rio Grande do Sul consegue alcançar o "índice ONU" em todo o Estado, ou seja, se ficou abaixo do número de 10 homicídios/ano para cada 100 mil habitantes. Então agora é continuidade, manter e buscar novas estratégias para seguir reduzindo a criminalidade.

Indicadores de criminalidade

Em setembro de 2025, conforme o Observatório da SSP/RS, foram constatadas as menores marcas desde 2010 nos seguintes indicadores:

Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI): 86 vítimas

86 vítimas Homicídio doloso: 72 vítimas

72 vítimas Roubo de veículo: 104 ocorrências

104 ocorrências Furto de veículo: 441 ocorrências

441 ocorrências Ocorrências em estabelecimentos comerciais: 279 ocorrências

Municípios beneficiados com as novas viaturas e armamentos