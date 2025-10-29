Prefeitura do Rio libera vias e transporte público após megaoperação

Complexo da Penha foi um dos alvos da megaoperação de terça-feira. Jocimar Farina / Agencia RBS

O Rio de Janeiro retornou ao estágio 1 às 6h desta quarta-feira (29), de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Na tarde de terça-feira (28), a cidade entrou em estágio 2, após uma megaoperação deflagrada pelas forças de segurança da cidade e do Estado, com apoio do Ministério Público do Rio, que tinha como alvo capturar lideranças do Comando Vermelho (CV) e combater o tráfico de drogas nos complexos da Penha e do Alemão. Mais de 60 pessoas morreram em razão da ofensiva, sendo quatro policiais.

"O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão", escreveu Centro de Operações da Prefeitura do Rio em uma publicação nas redes sociais.

Por volta das 7h, os meios de transportes operavam normalmente. Todas as vias estavam liberadas para o tráfego de veículos.

Na manhã desta quarta-feira, moradores do Complexo da Penha levaram para uma praça os corpos encontrados no local onde o confronto entre traficantes e policiais foi mais forte.

A prefeitura do Rio tem cinco estágios operacionais na cidade:

Estágio 1 : normalidade

normalidade Estágio 2: moradores devem estar atentos para ocorrências de alto impacto, com possibilidade de agravamento

moradores devem estar atentos para ocorrências de alto impacto, com possibilidade de agravamento Estágio 3: existem ocorrências que afetam a movimentação na cidade e há a certeza de ocorrências de alto impacto em um curto prazo

existem ocorrências que afetam a movimentação na cidade e há a certeza de ocorrências de alto impacto em um curto prazo Estágio 4: acontecimentos graves afetam a cidade e há a incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. É acionado quando múltiplos danos e impactos causados começam a extrapolar a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade

acontecimentos graves afetam a cidade e há a incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. É acionado quando múltiplos danos e impactos causados começam a extrapolar a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade Estágio 5: a cidade está severamente impactada com diversos problemas de médio e alto impacto, que ultrapassam a possibilidade de resposta do poder público em oferecer uma solução

Megaoperação e estágio 2

O município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 às 13h48min de terça-feira, devido a ocorrências policiais que interditaram, de forma intermitente, diversas ruas das zonas norte, oeste e sudoeste da cidade, impactando os modais de transportes e a locomoção da população pela cidade.