Quem são os policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

Os criminosos teriam lançado bombas com drones em retaliação às ações das forças de segurança. MAURO PIMENTEL / AFP

Pelo menos quatro policiais morreram e outros seis ficaram feridos durante megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), nesta terça-feira (28), no Rio de Janeiro.

A ação, que acontece nos complexos do Alemão e da Penha, já é considerada a mais letal da história do Estado, com 60 mortes contabilizadas até a publicação desta matéria.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mais de 100 pessoas foram presas. Entre elas, está Edgar Alves de Andrade, o "Doca ou Urso". Ele é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

Ele é investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores.

Quem são os policiais mortos

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho , de 51 anos, conhecido como Máskara, foi recém-promovido a chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita)

Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Serafim Gonçalves, 40 anos, do Batalhão de Operações Especiais (Bope);

Herbert, do Batalhão de Operações Especiais (Bope)

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos teriam lançado bombas com drones em retaliação às ações das forças de segurança. As informações são do g1.

Recomendações da prefeitura