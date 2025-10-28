Quem são os policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

Pelo menos quatro policiais morreram e outros seis ficaram feridos durante megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), nesta terça-feira (28), no Rio de Janeiro.
A ação, que acontece nos complexos do Alemão e da Penha, já é considerada a mais letal da história do Estado, com 60 mortes contabilizadas até a publicação desta matéria.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mais de 100 pessoas foram presas. Entre elas, está Edgar Alves de Andrade, o "Doca ou Urso". Ele é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
Ele é investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores.
Quem são os policiais mortos
- Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máskara, foi recém-promovido a chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita)
- Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);
- Cleiton Serafim Gonçalves, 40 anos, do Batalhão de Operações Especiais (Bope);
- Herbert, do Batalhão de Operações Especiais (Bope)
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos teriam lançado bombas com drones em retaliação às ações das forças de segurança. As informações são do g1.
Recomendações da prefeitura
- Evite circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais
- Permaneça em local seguro;
- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR
- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android ou iOS
- Se necessário, use os telefones de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).