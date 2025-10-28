Quem são Doca e "Belão da Quitungo", líderes de facção alvos de megaoperação no Rio de Janeiro

Ao menos, 2,5 mil agentes de segurança estão envolvidos na ação. JOSE LUCENA / Thenews2

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (28) Thiago do Nascimento Mendes, o "Belão do Quintungo", apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro. Outro líder da facção Edgar Alves de Andrade, o "Doca ou Urso", continua foragido.

A megaoperação resultou nas mortes de 64 pessoas, entre elas, quatro policiais. Ao menos, 2,5 mil agentes de segurança estão envolvidos na ação.

Quem é Belão da Quitungo?

Thiago do Nascimento Mendes, o "Belão da Quitungo", apontado como braço direito de Doca e chefe do tráfico no Morro do Quitungo, na Penha, foi preso nesta terça-feira.



Havia seis mandados de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas, armas, homicídios, ocultação de cadáver e organização criminosa.



De acordo com o governo do Rio, Belão teria ordenado a invasão de um prédio na comunidade do Quitungo para fazer cobranças ilegais aos moradores.



A exploração do serviço ajudava a financiar o crime organizado local, que já teria movimentado com o esquema mais de 500 mil reais. Ao todo, 24 apartamentos estariam pagando 700 reais, quase 17 mil por mês para o crime organizado.

Quem é Doca

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Doca é a principal liderança do Comando Vermelho no Complexo da Penha e em outras comunidades da zona oeste do Rio, como Gardênia Azul, César Maia e Juramento. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) denunciou Doca e outras 66 pessoas pelo crime de associação para o tráfico. Três deles também foram denunciados por tortura.

Ele é investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. Havia 34 mandados de prisão em aberto contra o traficante, de acordo com dados do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

Doca é apontado como o mandante da execução de três médicos na zona sudoeste do Rio em outubro de 2023. As vítimas foram mortas por engano porque um deles foi confundido com o verdadeiro alvo dos criminosos.

Em maio deste ano, o MPRJ denunciou Doca, e outros dois criminosos pelo ataque a uma delegacia em Duque de Caxias. Segundo as investigações, o criminoso teria ordenado a invasão à unidade, no dia 15 de fevereiro de 2025. Eles respondem por tentativa de homicídio qualificado, dano qualificado, tortura e associação para o tráfico.