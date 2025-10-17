Quadrilha do RS que teria invadido sistemas da Justiça para excluir restrições de veículos é alvo da PF

Operação Acesso Restrito ocorreu em Canoas, Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação nesta sexta-feira (17) contra um grupo criminoso suspeito de usar contas de servidores para acessar o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos três suspeitos em Canoas, Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana.

Segundo a PF, entre os alvos da quadrilha está o sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud), que realiza bloqueios judiciais de veículos. Os suspeitos usavam as contas para excluir bloqueios de automóveis oriundos de processos judiciais. Os acessos eram vendidos a despachantes de veículos.

Conforme a investigação, além do grupo gaúcho, há a suspeita de participação de criminosos de outros pontos no país. Na ação, batizada de Acesso Restrito, os agentes apreenderam celulares, notebooks e tablets dos investigados, que serão analisados no inquérito.