Segurança

Operação Acesso Restrito
Notícia

Quadrilha do RS que teria invadido sistemas da Justiça para excluir restrições de veículos é alvo da PF

Agentes cumpriram ordens judiciais em Canoas, Alvorada e Viamão nesta sexta-feira. Acessos seriam vendidos a despachantes

Vinicius Coimbra

