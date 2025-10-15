Professora é afastada após relatos de agressão a aluno em Canoas

Situação teria ocorrido na terça-feira (14) na Escola Municipal de Educação Infantil Ulysses Machado Filho. EMEI Ulysses Machado Filho / Divulgação

A prefeitura de Canoas apura as circunstâncias de um suposto caso de agressão contra um aluno na Escola Municipal de Educação Infantil Ulysses Machado Filho, no bairro Estância Velha. O episódio teria acontecido na terça-feira (14). De acordo com nota enviada pela prefeitura (leia abaixo a íntegra), a professora foi afastada de suas funções.

A situação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação e um procedimento administrativo disciplinar foi aberto. Os familiares do aluno foram orientados a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e acionar o Conselho Tutelar e o Centro de Referência em Atendimento Infanto-juvenil (CRAI).

Segundo o delegado Maurício Barison Barcellos, da Delegacia de Polícia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA), o caso será investigado. Barcellos afirmou que imagens do estudante relatando a agressão serão analisadas.

Em nota, a prefeitura afirma que se trata de uma ocorrência isolada e que os familiares do estudante foram acolhidos pela direção da instituição. A Escola Ulysses Machado Filho não quis se pronunciar sobre a ocorrência.

Leia a nota da prefeitura de Canoas na íntegra:

"A Prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que foi encaminhada denúncia e um procedimento administrativo disciplinar será aberto para apurar o relato de agressão a um aluno da Escola Municipal de Educação Infantil Ulysses Machado Filho. A professora envolvida na ocorrência foi afastada imediatamente de suas funções. A Prefeitura reitera que trata-se de um caso isolado e a família do aluno foi acolhida pela direção da escola e pela Secretaria Municipal de Educação. A família foi orientada a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e informar o Conselho Tutelar e o Centro de Referência em Atendimento Infanto-juvenil. O Município está oferecendo todo o apoio necessário e atendimento psicológico para a criança e a família."