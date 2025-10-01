Segurança

Tráfico na Fronteira
Notícia

PRF apreende 15 quilos de cocaína em carro abordado na BR-472

Veículo trafegava entre São Borja e Itaqui na madrugada desta quarta-feira; segundo suspeito, o entorpecente estava sendo levado para Santana do Livramento

Henrique Dihl

RBS TV

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS