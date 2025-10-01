PRF apreende 15 quilos de cocaína em carro abordado na BR-472

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 quilos de cocaína na BR-472, em São Borja, na madrugada desta quarta-feira (1º). A ação ocorreu durante abordagem a um veículo, que trafegava no trecho entre a cidade e Itaqui.
O motorista, de 26 anos, de São Borja, afirmou que estava levando os entorpecentes para Santana do Livramento.
A Polícia Civil lavrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e encaminhou o suspeito para o Presídio Estadual de São Borja.
O homem já possui antecedentes pelo mesmo crime. Além da prisão, as drogas, o veículo e o celular do motorista foram apreendidos.