PRF apreende 15 quilos de cocaína em carro abordado na BR-472

Tijolos de cocaína que foram encontrados no veículo abordado pela PRF em São Borja. PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 quilos de cocaína na BR-472, em São Borja, na madrugada desta quarta-feira (1º). A ação ocorreu durante abordagem a um veículo, que trafegava no trecho entre a cidade e Itaqui.

O motorista, de 26 anos, de São Borja, afirmou que estava levando os entorpecentes para Santana do Livramento.

A Polícia Civil lavrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e encaminhou o suspeito para o Presídio Estadual de São Borja.

Leia Mais Adolescente que confessou ter matado o pai em Santana do Livramento também tentou atropelar padrasto, diz polícia