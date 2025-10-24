Guarda municipal está envolvido em assassinato de motorista em Gravataí, diz prefeitura

Polícia investiga se briga de trânsito motivou o homicídio de Leandro de Andrade. Gysa Santana / Gravataí 24 Horas

A morte de um motorista na RS-118, em Gravataí, teve envolvimento de um guarda municipal, de acordo com a prefeitura da cidade. Leandro de Andrade, de 48 anos, foi alvejado com três tiros na noite de quinta-feira (23), enquanto trafegava pela rodovia em um Ford Fusion.

O atirador fugiu do local. No entanto, a Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança Pública de Gravataí confirmou que o suspeito é um guarda municipal que atua há 10 anos e não tem histórico de violência. O suspeito estava de folga e dirigia um Renault Sandero, no momento do ataque a tiros.

Em nota, a prefeitura informou que "está prestando todas as informações e colaborações necessárias à Polícia Civil". Além disso, abriu um processo administrativo disciplinar para apurar o caso.

A prefeitura espera que o suspeito se apresente à delegacia ainda nesta sexta-feira (24).

A Polícia Civil tem duas hipóteses para o crime: briga de trânsito ou o fato de o guarda municipal achar que seria vítima de uma emboscada.

Nota da prefeitura de Gravataí

A Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança Pública e a Guarda Municipal de Gravataí vêm a público esclarecer que, no início da noite de ontem, um servidor da corporação, que encontrava-se de folga, esteve envolvido em uma ocorrência que resultou em três disparos de arma de fogo, ocasionando o óbito de um indivíduo no local.

Desde o primeiro momento, a Guarda Municipal está prestando todas as informações e colaborações necessárias à Polícia Civil, que conduz a investigação criminal para apurar as circunstâncias do fato.

Paralelamente, a Corregedoria da Guarda Municipal instaurou processo administrativo disciplinar (PAD), com o objetivo de apurar, no âmbito interno, a conduta do servidor e os detalhes da ocorrência, assegurando a transparência e o devido processo legal.