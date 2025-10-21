Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Policial penal é preso por suspeita de participar de esquema criminoso em Canoas 

Agente já estava afastado das funções desde julho por facilitar a entrada de objetos ilícitos na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas

Lisielle Zanchettin

