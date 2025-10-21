Policial penal é preso por suspeita de participar de esquema criminoso em Canoas 

Operação foi deflagrada nesta terça-feira. Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, na tarde desta terça-feira (21), uma operação contra um agente penal suspeito de ter envolvimento com esquema criminoso de falsa comunicação de crime e estelionato.

O homem, que não teve a identidade divulgada, já era investigado e estava afastado das funções por facilitar a entrada de objetos ilícitos na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas.

A prisão ocorreu em Canoas, na Região Metropolitana. A ação, chamada de “Falso Alarme”, foi realizada pela Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e teve apoio da Polícia Penal.

Conforme a delegada Jeiselaure de Souza, o agente teria aliciado outra pessoa para registrar o falso roubo de carro, um Jeep Compass. O intuito seria fraudar a seguradora e obter vantagem financeira:

— As investigações apontam que esse servidor aliciou uma terceira pessoa para registrar a falsa comunicação de roubo do veículo. O objetivo era tirar vantagem. Esse terceiro, que já foi preso no início das investigações, confessou a fraude no depoimento.

Além da prisão preventiva do policial penal, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências e comércios ligados ao agente e seus comparsas. Celulares, notebooks, pen-drives, máquinas de cartão e um veículo foram apreendidos. Também foi determinada a quebra de sigilo bancário dos envolvidos.

Policial é investigado por facilitar entrada de objetos ilícitos no presídio

O agente penal alvo da operação está afastado desde julho por suspeita de facilitar a entrada de objetos ilícitos na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).

Na ocasião, o homem foi flagrado por colegas liberando a entrada de celulares no presídio. Os objetos foram apreendidos.

Após a situação, ele foi afastado administrativamente e passou a ser investigado também pela Corregedoria-Geral da Polícia Penal.

A Polícia Penal informou que as investigações da Polícia Civil são acompanhadas pela Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário (CGSP).