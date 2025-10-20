Polícia tem suspeitos e acredita que criança e adolescentes baleados em Porto Alegre não eram alvo

Ataque que feriu uma menina e dois adolescentes aconteceu na Rua Ipê Amarelo, na zona sul de Porto Alegre. Rodrigo Prado / RBS TV

A Polícia Civil já tem suspeitos para o ataque a tiros que feriu uma menina de 11 anos e dois adolescentes de 15 e 17 anos no bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. O caso aconteceu por volta das 21h de domingo (19) na Rua Ipê Amarelo.

Conforme o delegado Gabriel Borges, da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a investigação trabalha com a hipótese de que as vítimas não eram alvo dos atiradores e que a motivação seja disputa entre grupos rivais do tráfico de drogas.

— A gente está avançando na investigação, em uma provável autoria. A motivação está desenhada, embora a gente não descarte nada, e vamos ao longo do dia seguindo as diligências — afirmou Borges.

Os três baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento médico. Dois estão no Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde seguem em estado grave.

Conforme a instituição, a menina de 11 anos está na unidade de tratamento intensivo (UTI) e o adolescente de 17 anos, na sala de recuperação. O outro menor, que tem 15 anos, foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor e ainda não teve o estado de saúde divulgado.