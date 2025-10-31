Segurança

Segredo de Alcova II
Notícia

Polícia realiza nova operação contra grupo que extorquia pessoas após flagrar saídas de motéis

Três mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Eldorado do Sul, São Leopoldo e Charqueadas

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS