Polícia realiza nova operação contra grupo que extorquia pessoas após flagrar saídas de motéis

Foram cumpridos três mandados de prisão contra grupo que flagrava pessoas em motéis para extorqui-las. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira (31) a segunda fase da operação Segredo de Alcova, que busca desarticular um grupo criminoso que flagrava pessoas na saída de motéis de Porto Alegre para realizar extorsões. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva nas cidades de Eldorado do Sul, São Leopoldo e Charqueadas.

Segundo a investigação, que teve início há cerca de seis meses, os criminosos registravam imagens das vítimas e cobravam valores para não revelar supostas traições. A fraude era coordenada de dentro do sistema prisional e contava com auxiliares para fazer as fotografias.

Um dos alvos da ação desta sexta-feira encontra-se na Penitenciária Estadual de Charqueadas. Os outros dois atuariam nas ruas, realizando os registros fotográficos das vítimas de estelionato na saída de motéis.

— Eles não são justiceiros. É um grupo com criminosos violentos, condenados por roubo, homicídio, realizando extorsões — explicou o delegado João Vitor Herédia.

Esquema era comandado de dentro do sistema prisional e contava com criminosos para fazer fotos nas ruas. Polícia Civil / Divulgação

A primeira etapa da operação ocorreu em agosto, resultando na prisão de cinco suspeitos, além da apreensão de objetos que permitiram a identificação dos outros três que são alvo nesta sexta-feira. A ação é realizada pelo Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Como era feita a extorsão

O esquema criminoso tinha início na frente e na saída de motéis de Porto Alegre e da Região Metropolitana, com a vigilância e tocaia para o registro em fotos e vídeos de veículos que entravam ou saíam

para o registro em fotos e vídeos de veículos que entravam ou saíam De posse dessas imagens, os criminosos utilizavam técnicas digitais para obter dados pessoais das vítimas, como nome, número de telefone e parentesco

Passando-se por detetives particulares , os golpistas contatavam as vítimas pelo WhatsApp. Eles alegavam terem sido contratados por companheiros ou companheiras dos clientes para investigar uma suposta traição e ameaçavam expor o material fotográfico aos familiares

, os golpistas contatavam as vítimas pelo WhatsApp. Eles alegavam terem sido contratados por companheiros ou companheiras dos clientes para investigar uma suposta traição e ameaçavam expor o material fotográfico aos familiares Para garantir o silêncio, exigiam pagamentos via Pix. Os valores variavam, podendo chegar a até R$ 15 mil

A investigação

A apuração policial aponta que o grupo agia pelo menos desde maio deste ano. O primeiro caso chegou ao conhecimento da investigação em junho. Os policiais identificaram a atuação dos criminosos em três motéis da Capital. Somente em um dos estabelecimentos, foram registrados ao menos quatro casos.

Até o momento, a investigação identificou 10 vítimas. No entanto, a suspeita é de que mais pessoas tenham sido alvo do golpe, mas não tenham registrado ocorrência.

Conforme o delegado João Vitor Herédia, apesar de o grupo ter feito vítimas em razão de supostas traições, prestadores de serviço também foram impactados.