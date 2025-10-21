Polícia prende 14 pessoas em ação contra o tráfico de drogas no Litoral Norte e na Região Metropolitana

Cerca de 200 policias participam da Operação Solitarium nesta terça-feira. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu 14 pessoas na manhã desta terça-feira (21) durante a Operação Solitarium. A ação investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Litoral Norte.

Segundo o delegado André Castilhos, a atuação do grupo se concentrava no distrito de Palmares, em Quintão, no Litoral Norte. No total, foram expedidos 32 mandados de prisão, sendo sete contra pessoas que já estavam no sistema prisional. Ainda há cerca de 10 foragidos.

Além das prisões temporárias, estão sendo cumpridos 39 mandados de busca e apreensão de itens como motos, celulares e dinheiro e oito sequestros de bens em Quintão, Tramandaí e Balneário Pinhal, no Litoral Norte, e em Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana.

Cerca de 200 policiais participam da ação, que segue em andamento. Conforme a Polícia Civil, integrantes do grupo também são investigados por ameaçar um policial.