Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha que extorquia vítimas em troca de "segurança" no Vale do Sinos

Policiais da Draco cumprem também mandados de busca e apreensão e bloqueios judicias. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta sexta-feira (24) prendeu três pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso que praticava extorsões no Vale do Sinos.

Conforme a investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, em um dos casos, a quadrilha exigiu R$ 300 mil e pagamentos mensais de R$ 5 mil a um empresário de Campo Bom em troca de "segurança".

Ele não pagou os valores e no dia 2 de outubro, a sua empresa foi alvo de um ataque a tiros, ocorrido por volta da meia-noite. Ninguém ficou ferido.

Além do ataque, ameaças foram feitas pessoalmente e por ligações telefônicas, situação que fez a vítima buscar a Polícia Civil.

Na operação desta sexta-feira, chamada de "Timeo", três pessoas foram presas preventivamente nos bairros Canudos e Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, não têm antecedentes criminais, mas fazem parte de famílias envolvidas no tráfico de drogas, homicídios, extorsões, conforme a polícia.

Os agentes ainda cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços de Novo Hamburgo e Campo Bom. Também foram feitos bloqueios judiciais de contas bancárias dos suspeitos.

Segundo o delegado Ayrton Figueiredo Martins Junior, outras investigações similares estão em andamento no Vale do Sinos, e há indícios de que foram praticadas mais extorsões pelo mesmo grupo alvo da ofensiva.

— Oferecer "segurança" é apenas um subterfúgio para exigir dinheiro. Estão, sim, extorquindo sob pena de praticar uma violência contra a pessoa ou contra a família dela — explica o delegado.

Em casos do gênero, a orientação da polícia é que as vítimas procurem as autoridades imediatamente e que não façam pagamentos aos criminosos.