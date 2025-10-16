Segurança

Polícia prende na Serra suspeito de feminicídio ocorrido em Parobé, no Vale do Paranhana

Amanda dos Santos, de 26 anos, foi atingida com um tiro dentro de casa. Casal tinha dois filhos

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

