Polícia prende na Serra suspeito de feminicídio ocorrido em Parobé, no Vale do Paranhana

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (16) o suspeito de matar a companheira na madrugada de quarta (15) em Parobé, no Vale do Paranhana. Conforme o delegado Rafael Sauthier, o homem de 28 anos se entregou na delegacia de São Francisco de Paula, na Serra.

Ele é investigado pelo feminicídio da companheira, Amanda dos Santos, de 26 anos. A jovem foi assassinada com um tiro dentro de casa, no bairro Colina do Leão. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Amanda dos Santos foi sepultada na manhã desta quinta. O casal tinha dois filhos. Segundo a investigação, as crianças presenciaram o crime.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a jovem chegou a pedir medida protetiva contra o companheiro em junho, mas anulou a solicitação em julho. Ele já era considerado foragido por crime anterior, tendo antecedentes por roubo.