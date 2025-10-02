Segurança

Operação Invasor
Notícia

Cinco suspeitos de fraude utilizando senha de juíza federal são presos no RS

Foram cumpridos mandados nas cidades de Dois Irmãos, Portão, Sapiranga, Rolante e na Penitenciária Estadual de Canoas

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS