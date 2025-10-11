Polícia prende em flagrante dono de comércio de bebidas adulteradas em Osório

Dezesseis bebidas já tiveram a falsificação confirmada. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na sexta-feira (10), o proprietário de um comércio de bebidas alcoólicas em Osório, no Litoral Norte. Durante a operação, agentes da Delegacia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon) apreenderam 104 garrafas de bebidas.

Segundo a polícia, 16 já tiveram a falsificação confirmada. Os produtos serão analisados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) para identificar a composição usada na adulteração. A ação faz parte da Operação Dose Letal, que combate falsificação de produtos alimentícios.

A investigação busca preservar a saúde pública, fiscalizando locais suspeitos de vender bebidas sem procedência, com preços muito abaixo do mercado ou com rótulos e lacres falsificados.

De acordo com a delegada Milena Simioli, a operação acontece também por conta da preocupação nacional com bebidas falsificadas após casos graves envolvendo intoxicação por metanol.

— O uso dessa substância em bebidas é uma prática criminosa e representa um risco real à vida. Nosso papel é garantir que o consumidor tenha segurança no que consome, e que os responsáveis sejam responsabilizados com o rigor da lei — afirmou.

A Polícia Civil divulgou orientações para a população:

Compre bebidas apenas em locais confiáveis

Verifique lacres, rótulos e notas fiscais

Desconfie de preços muito baixos

Em caso de suspeita, não consuma e avise as autoridades

O primeiro caso no estado de intoxicação por metanol após consumo de destilado foi confirmado na quarta-feira (8). É um homem, de 42 anos, que teria consumido caipirinhas com vodka em um bar de São Paulo e voltou a Porto Alegre, onde reside. O consumo da bebida ocorreu em 26 de setembro e o homem foi internado no dia 30 no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Ele já teve alta.

Agora, há três casos em investigação: em Canoas Marau e Erechim. Outros 10 casos suspeitos já foram investigados e descartados.