Polícia prende em flagrante dono de comércio de bebidas adulteradas em Osório

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na sexta-feira (10), o proprietário de um comércio de bebidas alcoólicas em Osório, no Litoral Norte. Durante a operação, agentes da Delegacia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon) apreenderam 104 garrafas de bebidas.
Segundo a polícia, 16 já tiveram a falsificação confirmada. Os produtos serão analisados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) para identificar a composição usada na adulteração. A ação faz parte da Operação Dose Letal, que combate falsificação de produtos alimentícios.
A investigação busca preservar a saúde pública, fiscalizando locais suspeitos de vender bebidas sem procedência, com preços muito abaixo do mercado ou com rótulos e lacres falsificados.
De acordo com a delegada Milena Simioli, a operação acontece também por conta da preocupação nacional com bebidas falsificadas após casos graves envolvendo intoxicação por metanol.
— O uso dessa substância em bebidas é uma prática criminosa e representa um risco real à vida. Nosso papel é garantir que o consumidor tenha segurança no que consome, e que os responsáveis sejam responsabilizados com o rigor da lei — afirmou.
A Polícia Civil divulgou orientações para a população:
- Compre bebidas apenas em locais confiáveis
- Verifique lacres, rótulos e notas fiscais
- Desconfie de preços muito baixos
- Em caso de suspeita, não consuma e avise as autoridades
O primeiro caso no estado de intoxicação por metanol após consumo de destilado foi confirmado na quarta-feira (8). É um homem, de 42 anos, que teria consumido caipirinhas com vodka em um bar de São Paulo e voltou a Porto Alegre, onde reside. O consumo da bebida ocorreu em 26 de setembro e o homem foi internado no dia 30 no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Ele já teve alta.
Agora, há três casos em investigação: em Canoas Marau e Erechim. Outros 10 casos suspeitos já foram investigados e descartados.
A população pode colaborar com informações pelos canais da Polícia Civil, Procon e Vigilância Sanitária. As denúncias são sigilosas, pelo telefone 0800 510 2828.