Polícia prende dupla que criava cavalos em sítio de Porto Alegre para esconder drogas; 111 quilos são apreendidos

Dois homens, de 28 e 33 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (8) por tráfico de drogas no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Além das prisões, foram apreendidos 105 quilos de maconha, 6 quilos de cocaína, 150 munições de diferentes calibres e dois carros.

Os suspeitos, segundo a Polícia Civil, tem ligação com o grupo criminoso que trafica drogas na região e estaria envolvido no tiroteio que deixou dois mortos no último domingo (5) na Restinga, em conflito com a facção rival.

Segundo o delegado Ewerton de Melo Souza, da 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (1ª DIN/Denarc), os criminosos usavam cerca de cinco cavalos para maquiar o esconderijo das drogas.

— Quem via de fora, aparentava ser uma fazenda que cuidava de cavalos. Essas drogas estavam armazenadas em caixotes, alguns enterrados, outros dentro de alojamentos trancados, para evitar a fiscalização — o delegado explica.

Ainda há dois foragidos na investigação, que segue em andamento. De acordo com o delegado, a Operação Blindspot faz parte do reforço de ações na Restinga para coibir o tráfico de drogas após um aumento de crimes nessa região da Capital.