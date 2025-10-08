Segurança

Ofensiva na Restinga
Notícia

Polícia prende dupla que criava cavalos em sítio de Porto Alegre para esconder drogas; 111 quilos são apreendidos

Criminosos se utilizavam da atividade para não levantar suspeitas. Foram achados pacotes de maconha, cocaína, além de munições e veículos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS