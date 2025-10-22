Segurança

Polícia prende 10 pessoas durante ação contra o tráfico de drogas em São Sepé

Foram cumpridos mandados em São Sepé, São Gabriel e na penitenciária de Osório. Investigação revelou atuação de grupo da Região Metropolitana

Tayline Manganeli

