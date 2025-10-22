Polícia prende 10 pessoas durante ação contra o tráfico de drogas em São Sepé

Polícia prendeu 10 pessoas e cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em São Sepé. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu 10 pessoas na manhã desta quarta-feira (22) durante operação contra tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e associação criminosa em São Sepé, na Região Central. A ação cumpriu seis mandados de prisão preventiva e realizou quatro prisões em flagrante.

Nove suspeitos foram detidos em São Sepé e um em São Gabriel, na Fronteira Oeste. Eles têm idade entre 26 e 53 anos e já tinham antecedentes. Ao todo, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas duas cidades e também na Penitenciária Modulada Estadual de Osório, no Litoral Norte.

Cinco armas de fogo, dinheiro em espécie e porções de drogas foram encontradas e apreendidas pela polícia.

Membros de facções

De acordo com a delegada Carla Dolores, titular da Delegacia de São Sepé, as investigações começaram em abril, quando foi descoberta a presença de integrantes de um grupo criminoso da Região Metropolitana atuando na cidade. Desde o início das apurações, outras cinco pessoas foram presas.