Segurança

Operação Modo Selva
Notícia

Polícia monitorou perfis em redes sociais para rastrear e prender envolvidos em organização criminosa que aplicava golpes na internet 

Grupo ostentava dinheiro obtido por meio dos crimes praticados. Em uma das publicações, suspeito exibe as transferências em Pix e o prejuízo de uma vítima que fez dois depósitos seguidos

Pâmela Rubin Matge

