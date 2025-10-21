Polícia investiga morte de homem encontrado em lavoura do município de Vera Cruz

As circunstâncias da morte brutal de um homem de 35 anos no interior do município de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, na tarde da última segunda-feira (20), são investigadas pela Polícia Civil.
Conforme a ocorrência policial, o corpo de Felipe Augusto Eckert foi encontrado pelo proprietário da área rural, que informou o fato à polícia.
A vítima apresentava múltiplas lesões na região da cabeça. Próximo ao corpo, foi encontrado um facão. Ainda, segundo o registro policial, no local do crime, a pastagem estava rebaixada, indicando que um veículo teria passado pelo terreno.
Ao longo do dia, o carro da vítima - um Astra branco - foi encontrado na Rua Getúlio Vargas, na área urbana da cidade. O veículo foi encaminhado para a perícia.
Segundo a delegada responsável pelo caso, Lisandra de Carvalho, a investigação corre em sigilo e por isso ainda não se manifestará para não atrapalhar a apuração os fatos.
Esse foi o primeiro homicídio do ano registrado em Vera Cruz.