Polícia Federal cumpre 182 mandados de busca e apreensão em 16 Estados nesta quarta-feira. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) prendeu ao menos 49 pessoas em flagrante — duas no Rio Grande do Sul — e apreendeu dois menores na manhã desta quarta-feira (8) em uma operação contra crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet. Durante a deflagração, duas vítimas foram resgatadas.

As ações ocorrem em parceria com a Polícia Civil de 16 Estados brasileiros. São cumpridos 182 mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Proteção Integral.

Conforme apurou a Globo, os resgates foram realizados em Santa Catarina e Amazonas. Os agentes constataram que, além de comercializar conteúdo criminoso, os suspeitos os produziam com crianças e adolescentes com quem conviviam.

Mandados no RS

No Rio Grande do Sul, a polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Cachoeirinha, Viamão, Sapiranga, Osório, Três Forquilhas, Terra de Areia, Rio Grande e Pelotas. Duas pessoas foram presas em flagrante: uma em Cachoeirinha e outra em Rio Grande.