Polícia faz operação contra quadrilha especializada em roubos de veículos na Região Metropolitana

Operação ocorreu na manhã desta quarta-feira (15) em Porto Alegre, Alvorada e Viamão.

A Polícia Civil fez uma operação contra roubos de veículos em Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira (15). Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e oito de prisões temporárias e preventivas. Até às 8h30min, seis pessoas haviam sido presas.

Segundo a investigação, os detidos tiveram envolvimentos em cinco roubos de veículos registrados nos bairros Santa Isabel, Santo Onofre, Jardim Krahe e Índio Jari, em Viamão, e no bairro Bela Vista, em Alvorada. As ações ocorreram em julho e setembro, com o uso de arma de fogo.

— A investigação descobriu que os veículos eram roubados e clonados para a prática de outros crimes, inclusive execução. Acreditamos que eles (os suspeitos) possam estar envolvidos em outros delitos dessa natureza em mais municípios da Região Metropolitana, porque possuem antecedentes por roubo de veículo — disse Alexandre Fleck, delegado responsável pela operação.

As prisões ocorreram em Alvorada, Viamão e Porto Alegre. Dos seis detidos, dois usavam tornozeleira eletrônica no momento da operação. Um dos alvos já estava no sistema prisional. Portanto, dos oito suspeitos procurados pelos crimes, sete foram encontrados pela polícia na ofensiva. O oitavo segue foragido. Eles não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

A investigação apreendeu celulares dos suspeitos, que serão analisados para identificar outros crimes e pessoas envolvidos no esquema.