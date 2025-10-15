Segurança

Assaltos a motoristas
Notícia

Polícia faz operação contra quadrilha especializada em roubos de veículos na Região Metropolitana

Crimes ocorreram em bairros de Alvorada e Viamão entre julho e setembro deste ano com uso de arma de fogo

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS