Polícia encontra crânios e ossos humanos em apartamento em São Paulo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo localizou na manhã deste sábado (18) mais de 10 crânios e diversos ossos humanos dentro de um apartamento no bairro Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo.
De acordo com a polícia, as primeiras investigações indicam que os restos mortais podem ter sido furtados de cemitérios da capital paulista. Também foram encontradas fotografias em preto e branco e uma caixa lacrada, que não foi aberta para não comprometer os trabalhos da perícia.
O imóvel pertencia a um homem que morreu no início da última semana. O material encaminhado para análise no Instituto de Criminalística. O caso será registrado pelo 78° Distrito Policial, no Jardins.