Polícia descarta relação entre crimes que deixaram quatro mortos em quatro dias na Região Metropolitana

Ao menos 20 tiros foram disparados contra pessoas que saíam de uma casa noturna no Centro Histórico. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Região Metropolitana teve ao menos quatro situações envolvendo tiroteios somente nesta semana. Como consequência, cinco pessoas ficaram feridas e outras quatro morreram. Em Porto Alegre, foram dois casos na Zona Sul e um no Centro. O fato mais recente foi no município de Alvorada, na manhã desta quinta-feira (2).

Embora os crimes tenham acontecido em um curto período de tempo, a polícia descarta que os casos estejam relacionados (clique nos links abaixo e veja os detalhes de cada ocorrência).

29/9, madrugada: cinco pessoas feridas em ataque em frente a uma casa noturna no Centro Histórico

cinco pessoas feridas em no Centro Histórico 29/9, manhã : homem é morto em frente a uma escola no bairro Cristal, na Zona Sul

: homem é morto no bairro Cristal, na Zona Sul 1°/10, início da tarde : homem é morto a cerca de duas quadras de uma escola no bairro Cavalhada , na Zona Sul

: homem é morto a cerca de duas quadras de uma escola no , na Zona Sul 2/10, manhã: duas pessoas morrem próximo a uma casa noturna em Alvorada

Mario Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, assegura que a Região Metropolitana não vivencia uma sequência de crimes interligados.

— É preciso deixar claro que os crimes não têm as mesmas características nem as mesmas motivações. Não há disputa de território pelas facções nesses fatos. Temos situações isoladas perto de escolas, sendo que um dos casos foi a duas quadras. Ainda estamos investigando, mas a possível motivação é relacionada ao tráfico de drogas. Já os outros dois são no contexto de casa de festas. Podem ser rixas anteriores ou desentendimentos que surgiram dentro da casa noturna — afirma.

À frente do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar, o coronel Fábio Schmitt reitera que todos os casos estão sob investigação. Os registros na proximidade de escolas têm indícios de vinculação a conflitos relacionados ao tráfico de drogas. Já quanto à tentativa de homicídio no Centro Histórico, não há, até o momento, elementos concretos que permitam afirmar relação com disputas criminosas.

— Cada ocorrência está sendo tratada em seu contexto específico. Da mesma forma, os crimes nas proximidades de escolas. Nesses, não existe qualquer ligação entre os fatos e as instituições de ensino. A escolha dos locais está vinculada a oportunidades para a prática dos delitos, e não a alvos escolares — enfatiza o comandante.

Segundo o CPC, serão concentrados patrulhamentos policiais com viaturas motocicletas e abordagens na Zona Sul. Uso de drones policiais nessas e em "áreas de repique", em que há possíveis conflitos entre criminosos, também está previsto.

Setembro menos violento em 10 anos

Um dado disponibilizado conjuntamente pela Polícia Civil e Brigada Militar aponta que setembro de 2025 apresentou o menor número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) — homicídio, feminicídio e latrocínio — em relação ao mesmo período dos últimos 10 anos em Porto Alegre.

Foram 11 ocorrências em 2025, contra 27 em 2024 e 33 em 2023. A taxa também caiu de 2,0 para 0,8 casos por 100 mil habitantes no mesmo período.

Isoladamente, o número de homicídios que aconteceram somente no mês de setembro também reduziu na última década. Foram nove em 2025, 20 em 2024 e 24 e 2023.

— A gente mora em uma capital que tem quase 1,5 milhão de pessoas, com a população flutuante, e que há vários problemas sociais. Gostaríamos que o índice fosse zero, mas, infelizmente, não é. Então, vamos seguir trabalhando de forma integrada para evitar novos crimes — acrescenta Schmitt.

Segurança intensificada em Alvorada

Conforme o comandante da BM de Alvorada, Alexsandro Goi, o 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM) lançou a operação Loockdown no município. Com isso, foram intensificadas as medidas repressivas. Até o momento, a operação, que não tem previsão de término, já teve 187 pessoas abordadas e 139 veículos fiscalizados.

Relembre os casos

Todos os casos estão com investigações em curso.

Tiroteio no Centro Histórico

Cinco pessoas ficaram feridas após ataque. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na madrugada da última segunda-feira (29), cinco pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, após serem atingidas por disparos na Rua Marechal Floriano, no trecho entre a Rua Riachuelo e a Avenida Salgado Filho, no centro da Capital. Os alvos eram frequentadores de uma casa noturna e foram alvejados quando saíam do estabelecimento.

Segundo a polícia, ao menos 20 tiros foram efetuados contra as vítimas. À tarde, o suspeito de ser o autor do ataque foi preso. O jovem de 21 anos foi localizado em Canoas, na Região Metropolitana. Todos os envolvidos seriam de Guaíba e não se descarta que alguma desavença passada possa ter motivado o crime no contexto da festa.

Assassinato no bairro Cristal

Vítima morreu perto de escola na Zona Sul. Eduardo Paganella / RBS TV

Por volta das 9h da segunda-feira (29), um homem foi atingido pelo primeiro disparo ainda na Avenida Padre Cacique. Depois, ele fugiu a pé por algumas quadras, mas foi alcançado pelo executor, que teria atirado novamente. A vítima morreu na Avenida Capivari, no bairro Cristal, próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Loureiro da Silva.

A vítima foi identificada como Adilson Cleoni Fernandes Leites, 44 anos. Segundo a polícia, a hipótese mais forte aponta para morte decorrente do tráfico de drogas.

Assassinato na Cavalhada

Jovem de 25 anos foi assassinado no bairro Cavalhada, na tarde da quarta-feira (1º). Vítor Rosa / Agência RBS

Na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro Cavalhada, também na Zona Sul, outro jovem foi morto a tiros. A vítima foi identificada como Vitor Emanuel Silva Rodrigues, 25 anos.

O crime aconteceu a duas quadras da Escola Estadual Professora Violeta Magalhães. Segundo o delegado Gabriel Borges, que investiga o caso, a motivação seja a disputa do tráfico de drogas.

Tiroteio em Alvorada

Motorista, após ser atingido, bateu o veículo em outros carros. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Na manhã desta quinta-feira (2), em Alvorada, na Região Metropolitana, dois homens morreram após um tiroteio próximo a uma casa noturna. As vítimas foram Leandro Hilário Ribeiro, 21 anos, e Erick Rodrigo Correa da Silva, 26. Ambos morreram durante uma perseguição, no interior de um carro, que parou perto do pórtico de entrada do município após bater em um poste. Outras duas pessoas escaparam ilesas.