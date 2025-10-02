Segurança

Violência
Notícia

Polícia descarta relação entre crimes que deixaram quatro mortos em quatro dias na Região Metropolitana

Casos aconteceram em Porto Alegre e Alvorada. Na Capital, forças de segurança divulgam dados que apontam menor índice de homicídios no mês de setembro da última década

Pâmela Rubin Matge

