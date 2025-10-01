Segurança

Operação Modo Selva
Notícia

Polícia desarticula esquema que teria movimentado R$ 20 milhões; criminosos usavam deepfake de Gisele Bündchen para aplicar golpes na internet

Foram cumpridas 26 ordens judiciais em cinco Estados. Um homem foi preso em Canoas, na Região Metropolitana

Pâmela Rubin Matge

