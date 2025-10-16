Segurança

Operação Turrim Lavare
Polícia cumpre 209 mandados contra facção envolvida em homicídios e lavagem de dinheiro no RS e em SC

Um dos alvos é o líder criminoso que foi preso recentemente na Bolívia. Criminosos teriam determinado execuções de dentro da cadeia e gravaram os preparativos e a concretização das mortes para mandar aos chefes

Humberto Trezzi

