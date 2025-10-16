Polícia Civil prevê concluir em duas semanas inquérito sobre morte de homem em surto contido pela Brigada Militar

Hérick Vargas, 29 anos, foi morto durante ação policial. Renan Mattos / Agencia RBS

As conclusões da investigação da Polícia Civil sobre a morte de Hérick Vargas, 29 anos, devem ser apresentadas até o final deste mês. O homem foi baleado por policiais militares em uma situação de surto e sob efeito de entorpecentes, após familiares acionarem a Brigada Militar para tentar conter o rapaz. O caso aconteceu no dia 15 de setembro, no bairro Parque Santa Fé, zona norte de Porto Alegre.

Conforme o delegado Mario Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (DHPP), os investigadores já tiveram acesso às imagens das câmeras corporais de dois policiais militares envolvidos na ocorrência. Testemunhas também já foram ouvidas.

— Certamente, já foram vistas as imagens. Faz parte do contexto probatório. Investigadores ainda estão com diligências, análises de dados e aguardando perícias — explica o delegado.

Relembre o caso

Segundo as investigações, Hérick estava em surto e sob efeito de entorpecentes dentro de casa, quando familiares acionaram a Brigada Militar. Hérick, que estava mais calmo, ficou agressivo com a presença dos brigadianos.

A partir daí, há um conflito de versões. Familiares relatam que Hérick teria apenas empurrado um dos policiais. Já o Comando de Policiamento da Capital, da Brigada Militar, afirma que teria acontecido uma luta corporal e que um policial e Hérick teriam caído no chão.

Teriam sido utilizadas armas de choque, do tipo tasers, que não teriam surtido efeito. Depois disso, Hérick foi baleado em pelo menos três partes do corpo: barriga, braço e queixo. Ele morreu no local.