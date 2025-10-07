Segurança

Homicídio
Notícia

Polícia Civil investiga morte de motorista da prefeitura de Rosário do Sul em Ijuí

Leandro Moreira da Silva, de 39 anos, foi encontrado sem vida em quarto de uma casa de apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio

Tayline Manganeli

