Polícia Civil investiga morte de motorista da prefeitura de Rosário do Sul em Ijuí

A Polícia Civil investiga a morte de Leandro Moreira da Silva, de 39 anos, motorista da Secretaria de Saúde de Rosário do Sul, na Região Central do Estado. Ele foi encontrado morto em um quarto de uma casa de apoio em Ijuí, no Noroeste, na tarde de segunda-feira (6).

De acordo com a polícia, o corpo apresentava ferimentos provocados por arma branca. O caso segue sob investigação e outros detalhes não foram divulgados, uma vez que o inquérito está sob sigilo.

Leandro estava na cidade acompanhando pacientes em uma van da Secretaria de Saúde. Segundo a pasta, casas de apoio como esta onde o servidor foi encontrado, são mantidas pela prefeitura e servem como locais de descanso para funcionários durante viagens de trabalho.

A prefeitura de Rosário do Sul decretou luto oficial de três dias em homenagem ao servidor. Até o momento, não há informações sobre as cerimônias de despedida.

Em nota, a empresa Servpref Logística, responsável pela administração do local, informou que está colaborando com as autoridades e fornecendo todas as informações solicitadas pela investigação.

"A Servpref manifesta profundo pesar pelo falecimento do motorista da Secretaria de Saúde de Rosário do Sul, de 39 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 06 de outubro de 2025, nas dependências da Casa de Acolhimento – Unidade Ijuí.

Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe da Casa de Acolhimento acionou imediatamente as autoridades competentes para o registro da ocorrência e início das diligências, além de comunicar os responsáveis pela equipe de transporte vinculada ao município de origem da vítima.

A Servpref colabora integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias para o andamento das investigações.