Polícia Civil indicia nove pessoas por fraude em contratação para instalar fibra óptica em Alvorada

Um suposto esquema para fraudar licitação em contrato de implantação de rede de fibra óptica em Alvorada resultou no indiciamento de nove pessoas, entre elas, o empresário Ricardo Giovanella Neto, dono da Smart Tecnologia em Comunicações.

No ano passado, a Polícia Civil fez operação em busca de documentos e prendeu dois agentes públicos, que perderam as funções junto à prefeitura. Giovanella e os outros investigados foram indiciados por fraude à licitação e associação criminosa.

As irregularidades teriam ocorrido entre 2018 e 2020. A investigação começou a partir do relato de um empresário que concorreu na licitação para fornecer fibra óptica, mas foi vencido pela Smart, em 2019. Quando impugnou o resultado, ele teria sofrido pressão de agentes públicos para desistir do recurso. Como tinha outro contrato com a prefeitura, ele teria sido ameaçado com a não renovação caso seguisse questionando judicialmente o resultado em benefício da Smart.

O objeto do contrato investigado era o de implementação de rede de fibra óptica apagada no município, visando a locação, incluindo manutenção e atualização de pontos de acesso de governo, videomonitoramento para segurança de praças e logradouros públicos, telefonia IP, wi-fi público.

O empresário denunciante também apresentou a autoridades documentos que comprovariam que Giovanella teria feito proposta de parceria entre as empresas dentro dos contratos vencidos pela Smart. O empresário gravou uma reunião em que Giovanella apresentaria a proposta em relação a uma licitação em Balneário Pinhal. O dono da Smart teria dito não querer inimizade com outras empresas e que acreditava ser possível um acordo, como um consórcio, em que os dois ganhassem, sistema chamado por ele de "ganha-ganha".

O esquema seria apenas a Smart concorrer, sem adversários ou questionamentos, e depois dividir com a empresa "parceira" a prestação do serviço. Seria uma espécie de terceirização, em que a Smart pagaria para a empresa do denunciante fazer parte do trabalho de instalação da rede de fibra óptica. O mesmo sistema já funcionaria em Alvorada, onde outra empresa teria executado o serviço de colocação das fibras ópticas, segundo a investigação.

Conforme a polícia, as investigações revelaram a atuação de um grupo empresarial que manipulava certames licitatórios por meio de pareceres técnicos direcionados, uso de empresas interligadas e terceirizações irregulares. A empresa vencedora dos contratos mantinha vínculos com outras companhias que atuavam em conjunto para garantir o controle dos contratos públicos.

— Como o caso é antigo e só anos depois da licitação surgiram suspeitas, tivemos que mobilizar todos esforçospara reunir a prova remanescente, inclusive com o apoio da Polícia Federal em operação conjunta. A conclusão é de que houve direcionamento da licitação em favor das empresas investigadas e de seus sócios, agora indiciados — destacou o delegado Augusto Zenon, da 1ª Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública Municipal.

A defesa da Smart, que se manifestou por nota (leia a íntegra abaixo), destacou que o superfaturamento do contrato, inicialmente sob suspeita das autoridades, não se confirmou na apuração. O inquérito da Operação Conexão foi remetido para análise da Justiça.

O que diz a defesa da Smart e de Ricardo Giovanella Neto:

A Smart Tecnologia em Comunicações LTDA. recebeu com tranquilidade o relatório final do inquérito policial e vem, por meio desta nota, esclarecer equívocos técnicos reiteradamente veiculados sobre o processo investigativo que tramitou nos últimos cinco anos. Após ampla apuração pelos órgãos competentes, restou comprovado que não houve superfaturamento nos serviços prestados, tampouco majoração contratual para R$ 396,5 milhões, conforme divulgado, o que gerou impacto negativo mensurável às empresas, sócios e familiares. O Tribunal de Contas do Estado já arquivou o expediente que apurava supostas irregularidades neste mesmo feito, entendimento ratificado pelo relatório conclusivo do inquérito, que confirmou a inexistência de qualquer conduta lesiva ao patrimônio público. As perícias oficiais também atestaram que não houve uso da rede de fibra óptica pública por particulares, inexistindo qualquer apropriação indevida de bens ou serviços públicos.