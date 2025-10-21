Segurança

Operação Conexão
Notícia

Polícia Civil indicia nove pessoas por fraude em contratação para instalar fibra óptica em Alvorada

Investigação apontou que empresário Ricardo Giovanella Neto teria articulado esquema com agentes públicos para direcionar resultado de licitação

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS