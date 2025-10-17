Segurança

Cem equipamentos
Polícia Civil gaúcha irá adotar uso de câmeras corporais ainda este ano

Testes começam em novembro. Dispositivos são de geração quatro, a mais nova. Uma das novidades é a presença de alto-falantes, permitindo que o centro de comando consiga se comunicar com o policial em tempo real

Paulo Rocha

