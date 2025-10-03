Polícia Civil faz buscas no apartamento do professor de Direito suspeito de crimes sexuais no RS

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta sexta-feira (3), um mandado de busca e apreensão no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, no caso que investiga um ex-professor universitário suspeito de cometer crimes sexuais.

A ordem judicial foi executada na residência do advogado Conrado Paulino da Rosa, que está preso preventivamente. Segundo a delegada Fernanda Campos Hablich, titular da 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, foram apreendidos equipamentos de informática.

— Todos eles têm possível relação com o caso. Tudo baseado em indícios colhidos até agora, em relatos, em apurações formais dentro do inquérito policial.

Até o momento, 16 mulheres que se dizem vítimas dos crimes já prestaram depoimento à polícia. Inclusive uma vítima de fora do Rio Grande do Sul.

— Nós temos agora 16 vítimas identificadas. Duas querem se manter anônimas e vão ser mantidas em anonimato. E nós temos mais vítimas que procuraram uma delegacia, mas que resolveram não prestar nenhum tipo de relato — diz Fernanda.

Nesta semana, um novo pedido de habeas corpus solicitando a soltura do advogado foi negado, no dia 1º, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mesmo processo, os advogados que representavam Conrado foram removidos.

O cumprimento do mandado foi acompanhado pela Comissão de Prerrogativas da OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil). Segundo a delegada Fernanda, foram "respeitados e observados todos os direitos constitucionais das pessoas envolvidas". A reportagem entrou em contato com a assessoria do ex-professor para obter contraponto e aguarda retorno.

Saiba mais sobre o caso

Advogado foi preso preventivamente em 26 de setembro. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Por se tratarem de crimes sexuais, a Polícia Civil não informa detalhes da investigação, mas diz que a apuração conta com relatos semelhantes e que as possíveis vítimas passarão, também, por perícia psicológica.

São relatos de estupros, agressões durante relações sexuais e violência psicológica. A delegada Fernanda Campos investiga o caso, e apura também se a posição de poder do professor pode ter gerado medo e vergonha nas mulheres.

Antes de ser preso, por meio de seu perfil no Instagram, o professor afirmou que "a verdade dos fatos se sobressairá" e que "repudia violência contra a mulher".

A Justiça do RS já havia determinado medidas cautelares contra ele. As restrições incluíam monitoramento eletrônico por tornozeleira, comparecimento mensal em juízo e proibição de manter contato com vítimas e testemunhas.

Conrado também estava impedido de frequentar instituições de ensino superior, congressos e simpósios. Outras determinações são retenção do passaporte, recolhimento domiciliar entre 20h e 6h e a proibição de deixar a comarca de Porto Alegre.

A OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil) informa que "decidiu abrir, de ofício, processo ético-disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina para apuração dos fatos e responsabilização".

Leia Mais Coletiva: polícia explica prisão do professor de Direito suspeito de crimes sexuais

Os relatos das vítimas

— Estuprada pela pessoa que eu mais confiava — diz uma das vítimas.

Uma das vítimas conta que os dois tinham uma relação próxima, até que ele começou a ter "comportamentos sexualizados" e a fazer "comentários inadequados". Ela relata que teria sofrido um estupro após ir a uma festa com o advogado.

Ele teria comprado uma bebida alcoólica e dado para ela, que passou mal em seguida. A partir desse momento, ela conta não lembrar mais do que aconteceu. No dia seguinte, afirma ter acordado ferida, ao lado dele. Ela estava ensanguentada e precisou ser hospitalizada, disse.

— Estuprada pela pessoa que eu mais confiava, admirava e tinha certeza de que eu estaria protegida. Eu achei que isso jamais iria acontecer, que eu seria vítima de algo tão grave. Com alguém da minha confiança, do meu respeito, do meu carinho — diz.

— Eu era maravilhosa no início, depois não servia mais para nada — declara.

Outra mulher conta que namorou com ele e que, no início, o relacionamento era um sonho, mas, "do nada", o comportamento dele mudou "da água pro vinho, do sonho para o inferno".

— Em situações de frustração, de desagrado, (ele tinha) um olhar estranho, de ameaça, de (por) medo — relata.

Ela diz que acreditava que os dois tinham uma admiração recíproca um pelo outro, mas que episódios em que ela se destacava levavam ao comportamento aparentemente contrário ao que ele costumava ter com ela no começo do relacionamento: em que ele era "um príncipe, talvez o homem que eu tenha sonhado para minha vida. Educado, gentil, inteligente, amoroso. Me colocava em pedestal".

O estupro teria acontecido quando os dois se relacionavam sexualmente, afirma a mulher.

— Eu fiquei machucada, com roxos pelo corpo. Eu fui sufocada. Me assustei. Fiquei sem ar. E a violência continuou. Violência física. Eu levei um tapa muito forte no rosto. Quando eu me olhei no espelho no outro dia, estava toda machucada — relembra.

Violência psicológica

Outra mulher conta que sofreu o mesmo tipo de violência. No começo, o suspeito era uma pessoa apaixonante: encantou a ela, os amigos e a família dela.

— É um príncipe. Uma pessoa maravilhosa. E tu passa a acreditar que de fato tu foi a escolhida. Que sorte a minha. Até que o dia a dia começa a mudar o perfil — conta.

Ela diz que, se ela frustrava o advogado de alguma forma por não corresponder exatamente às expectativas dele, "ele passava a mudar".

— Porque ele vem muito sedutor e carinhoso e, na hora do sexo, ele vira o olhar, vira uma chave e vira um monstro. E aí vem uma manipulação. E é muito difícil de identificar o que acontece — diz.

Ela conta que não usava mais camisetas de manga curta por conta dos hematomas nos braços. Além disso, que sofreu violência psicológica, pois ele teria feito com que ela se sentisse culpada pelo que acontecia.

— A minha vida durante muito tempo após o término ficou acabada — fala.

O caso começou com uma denúncia anônima. Depois disso, a polícia passou a chamar mulheres da relação de Conrado a depor.

Leia Mais Professor suspeito de crime sexual contra alunos em São Leopoldo é preso; 17 casos são investigados

Como denunciar casos de violência

A vítima deve ir à Delegacia da Mulher ou a qualquer Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. O serviço também está disponível pela Delegacia Online para relatar agressões sem precisar ir presencialmente à delegacia.

Nota de Conrado Paulino da Rosa no Instagram

"Quem conhece minha trajetória de décadas, sabe do respeito que possuo pela minha profissão e como conduzo minha vida pessoal.

Confio que, com a apuração completa, após a minha oitiva e de minhas testemunhas, e a análise da documentação que será apresentada, a verdade dos fatos se sobressairá. Confio no trabalho das Autoridades, pessoas técnicas e idôneas, mas ao menos por ora respeitarei o sigilo da investigação e evitarei qualquer outra forma de exposição desnecessária. O Dr. Paulo Fayet, profissional em quem confio e agradeço, já foi constituído e está adotando todas as providências necessárias.

Por fim, não se pode esquecer que investigação não equivale à condenação. Muito menos enquanto ainda não formalizado o contraditório e ampla defesa, de sorte a ferir também a ampla presunção 0 inocência. Repudio qualquer forma de violência contra a mulher e indispensável que haja responsabilidade na divulgação de informações sigilosas sem autorização".

Posição da FMP

"A Fundação Escola Superior do Ministério Público – FMP informa que o professor Conrado Paulino da Rosa não integra mais o corpo docente da Instituição.

O desligamento foi decidido em caráter administrativo, conforme previsto no regimento interno da FMP, sem a realização de juízo antecipado sobre eventuais responsabilidades relacionadas a fatos externos à Instituição.

A FMP reitera seu compromisso inegociável com a ética, a transparência e, sobretudo, com a promoção de um ambiente acadêmico seguro, inclusivo e respeitoso para todas as pessoas.

Reafirmamos, de forma categórica, nossa posição contrária a qualquer forma de violência, em especial a violência contra as mulheres, e nosso apoio a todas as iniciativas que promovam a equidade de gênero e os direitos humanos.

Com 41 anos de atuação na formação de profissionais comprometidos com a justiça e a cidadania, a FMP seguirá fiel aos seus princípios institucionais e ao respeito à dignidade humana."

Nota da OAB/RS

"A OAB/RS tomou conhecimento pela imprensa na manhã desta sexta-feira, dia 19/9, de fatos gravíssimos envolvendo advogado gaúcho acusado da prática de crimes contra mulheres.

A Diretoria da Entidade decidiu abrir, de ofício, processo ético-disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina para apuração dos fatos e responsabilização, se comprovadas as alegações, assim como análise de eventual suspensão preventiva, garantido o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A OAB remeteu ofício à delegacia responsável pela investigação solicitando cópia do inquérito policial a fim de instruir o processo instaurado no âmbito da Entidade e também para que seja avaliada a possibilidade de serem tomadas outras medidas após a análise do material constante do inquérito.

A Ordem manifesta profunda preocupação com os fatos, reitera seu compromisso de atuar contra qualquer espécie de violência e reafirma a garantia, a qualquer acusado, do devido processo legal.