Segurança

Investigação
Notícia

Polícia Civil faz buscas no apartamento do professor de Direito suspeito de crimes sexuais no RS

Agentes da 2ª Delegacia da Mulher de Porto Alegre, acompanhados de representantes da OAB/RS, cumpriram o mandado em endereço do bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS