Polícia busca suspeito de feminicídio em Parobé que já era foragido por outro crime

A Polícia Civil e a Brigada Militar seguem nesta quinta-feira (16) com as buscas pelo homem apontado como autor do disparo que matou uma mulher na madrugada de quarta (15) em Parobé, no Vale do Paranhana. Amanda dos Santos, de 26 anos, foi morta dentro de casa, no bairro Colina do Leão.

Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Conforme a Polícia Civil, o companheiro dela, de 28 anos, já era considerado foragido, com antecedentes por roubo.

A investigação aponta que ele efetuou um disparo contra a mulher, na cama do casal, foi até a casa da mãe da vítima, disse que a jovem estava ferida e levou a sogra para ver a filha. Depois disso, o homem fugiu.

O casal tinha dois filhos, com idades entre um e quatro anos. Segundo o delegado Rafael Sauthir, responsável pelo caso, as crianças presenciaram o crime.

A família morava no local há cerca de um mês. Antes, ele estava preso e passou a ser considerado foragido há três meses.