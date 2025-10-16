Segurança

Polícia busca suspeito de feminicídio em Parobé que já era foragido por outro crime

Amanda dos Santos foi morta em casa. Segundo a investigação, o principal suspeito é o companheiro dela, que já era procurado. Os filhos do casal presenciaram o crime

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

