PM réu por matar quatro pessoas da mesma família em pizzaria começa a ser julgado em Porto Alegre

Andersen Zanuni Moreira dos Santos é acusado pelos homicídios cometidos em junho de 2021. Advogados alegam legítima defesa

João Pedro Lamas

