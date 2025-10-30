PM réu por matar quatro pessoas da mesma família em pizzaria começa a ser julgado em Porto Alegre

As vítimas Alexsander (de branco), Christian (boné vermelho), Cristiano (de cinza) e Alisson (camisa do Inter). Acervo pessoal / Acervo pessoal

O policial militar (PM) Andersen Zanuni Moreira dos Santos, acusado de matar a tiros quatro pessoas em uma pizzaria de Porto Alegre, vai a julgamento nesta quinta-feira (30). O caso aconteceu em junho de 2021.

O PM é réu por quatro homicídios qualificados (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas), violação de domicílio qualificada e contravenção de vias de fato. Por meio de nota, os advogados de Santos defendem que ele agiu em legítima defesa.

"As provas reunidas de forma unânime confirmaram que o réu não tinha intenção de matar, não procurou confronto e apenas tentou escapar de uma perseguição promovida por um grupo de seis pessoas hostis. Ele só reagiu quando não havia alternativa, agindo para preservar a própria vida diante do risco concreto e atual", diz a nota (leia na íntegra, abaixo).

Leia Mais VÍDEO: imagens mostram briga que acabou em quatro mortes com envolvimento de PM em pizzaria da Zona Norte

Já os advogados assistentes de acusação, que representam as vítimas, afirmam que "os fatos descritos na denúncia, analisados na sentença de pronúncia, somados ao laudo pericial e ao depoimento das sobreviventes corroboram com o que vem sendo declarado por nós desde o início das apurações sobre o ocorrido, trata-se de uma execução cruel e covarde" (leia o texto completo abaixo).

O julgamento está previsto para ocorrer no Plenário dos Grandes Júris, que fica no segundo andar do Prédio I do Foro Central de Porto Alegre, a partir das 9h. Os quatro homens mortos eram os irmãos Cristian, 33 anos, e Cristiano Lucena Terra, 38 anos, o primo deles, Alisson Correa Lucena, 28, e o sobrinho, Alexsander Terra Moraes, 26.

Santos chegou a ficar preso preventivamente por 311 dias, mas recebeu liberdade provisória em 28 de junho de 2022 por ser réu primário, não ter condenação definitiva e apresentar condições pessoais favoráveis, "embora registre uma denúncia recebida por estupro de vulnerável", afirmou a juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva ao conceder a soltura do réu.

Os homicídios

O caso aconteceu na madrugada de 13 de junho de 2021 em uma pizzaria na Avenida Manoel Elias, no bairro Mario Quintana, na zona norte da Capital. Após atirar contra as vítimas, Santos se apresentou à polícia alegando legítima defesa.

Segundo o Ministério Público (MP), o PM teria ido à casa da família das vítimas, onde ocorria uma festa, em busca da ex-namorada. Ele não estava em serviço. Testemunhas afirmam que o policial teria invadido a residência, agredido uma mulher e foi retirado do local pelas vítimas.

— Todas as vítimas, que possuíam laços de parentesco, encontravam-se em seu lar, desfrutando de um momento de serenidade, em celebração ao aniversário de um membro da família. Tratavam-se de quatro homens trabalhadores, de condição humilde e de caráter íntegro (...) O acusado, munido de armamento da corporação, (...) com treinamento militar e pleno domínio dos protocolos de reação, conscientemente, escolheu não agir de maneira apropriada, mas, sim, empregar a covardia e a violência desmedida contra essas pessoas indefesas — afirma o promotor Francisco Saldanha Lauenstein.

Os quatro teriam seguido o réu, que se escondeu na pizzaria. De dentro de um banheiro do estabelecimento comercial, o policial atirou contra o grupo, matando todos os homens, aponta a investigação.

Leia Mais Força-tarefa trabalha para identificar corpos de 117 suspeitos mortos em operação no Rio

Em julho de 2021, o inquérito da Polícia Civil corroborou com a tese de legítima defesa levantada por Santos. Segundo o documento, o PM usou "os meios necessários moderadamente para repelir aquela injusta agressão". Entretanto, a defesa dos familiares das vítimas e o MP contestaram a versão.

Na denúncia apresentada ao Judiciário, o MP sustenta que Santos, "sem ter desferido sequer um tiro de aviso, passou a alvejar uma das vítimas de forma letal com sucessivos disparos". Em seguida, um segundo homem, que estava à frente do grupo, anunciou que iria socorrer o primo, momento em que foi baleado na cabeça. O MP ainda relata que, "sob o mesmo anúncio e objetivo de socorro, aproximaram-se as demais vítimas que foram, em sucessão, alvejadas".

O que diz a defesa

Os advogados de defesa, David Leal, Jader Santos e Christian Tombini, afirmam estar confiantes de que o julgamento permitirá demonstrar que Andersen Zanuni agiu em legítima defesa.

Durante todo o processo, as provas reunidas de forma unânime confirmaram que o réu não tinha intenção de matar, não procurou confronto e apenas tentou escapar de uma perseguição promovida por um grupo de seis pessoas hostis.

Ele só reagiu quando não havia alternativa, agindo para preservar a própria vida diante do risco concreto e atual.

A expectativa é de que o Tribunal do Júri, ao analisar todas as provas e as conclusões unânimes das autoridades policiais que atuaram no caso, reconheça que Andersen reagiu para sobreviver, em um contexto em que qualquer pessoa em seu lugar teria feito o mesmo.

A defesa acredita que o julgamento será a oportunidade de confirmar a verdade dos fatos: Andersen agiu em legítima defesa da própria vida.

Leia Mais Cinco pessoas são indiciadas por supostas irregularidades na contratação de caminhões-pipa pelo Dmae

O que dizem os assistentes de acusação

As vítimas sobreviventes à chacina na pizzaria, bem como as famílias enlutadas lutarão por justiça e seguem esperançosas na condenação do EX-Brigadiano que vitimou seus familiares naquela fatídica noite.

Os fatos descritos na denúncia, analisados na sentença de pronúncia, somados ao laudo pericial e ao depoimento das sobreviventes corroboram com o que vem sendo declarado por nós desde o início das apurações sobre o ocorrido, trata-se de uma execução cruel e covarde!

Ainda, não é crível que um EX policial, condenado por estupro e acusado por 4 homicídios qualificados permaneça livre.

Acreditamos na justiça e esperamos que a decisão dos jurados culmine com a prisão do Ex-PM.

Ismael Schmitt - Daniel Cavalcanti - Priscila Candal