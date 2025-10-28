Segurança

Caso Andrei 
Notícia

PM é condenado a 46 anos de prisão por estuprar e matar sobrinho de 12 anos em Porto Alegre 

Julgamento terminou nesta terça-feira (28). Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, 12 anos, foi morto em 2016, na zona sul da Capital

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS