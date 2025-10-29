PGR aguarda explicações do governador do Rio de Janeiro sobre operação com mais de cem mortos

Documento pede a responsabilização de agentes em casos de descumprimento de direitos humanos. JOSE LUCENA / Thenews2

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (29) que aguarda informações do governo do Rio de Janeiro para decidir sobre possíveis medidas após a Operação Contenção, que resultou em 121 mortos na capital fluminense.

Em ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacou que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) já havia solicitado explicações ao governador Cláudio Castro sobre a operação na terça-feira (28).

Antes, Moraes havia pedido à PGR um parecer sobre o pleito do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) para que o governador preste informações. Após a operação, o CNDH pediu ao STF que Castro apresente um relatório da ação, a justificativa formal para sua realização, e esclareça as providências adotadas para socorrer as vítimas e garantir a responsabilização de agentes no caso de eventual descumprimento de direitos humanos.

O despacho foi proferido após o ministro assumir o comando do processo que é conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual a Corte já determinou medidas para combater a letalidade policial na capital fluminense.

Moraes foi escolhido para tomar decisões urgentes envolvendo o processo, diante da ausência de um relator para o caso. A ação era comandada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou na semana passada.