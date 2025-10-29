Segurança

Operação Contenção
Notícia

PGR aguarda explicações do governador do Rio de Janeiro sobre operação com mais de cem mortos

Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu ao Supremo Tribunal Federal que Cláudio Castro apresente um relatório justificando a ação e explicando providências

Agência Brasil

