PF mira servidores da Agricultura suspeitos de receber recursos indevidos na exportação de alimentos para a Venezuela

Operação foi deflagrada pela Polícia Federal e Controladoria-Geral da União. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quarta-feira (29), a Operação Imperium Messis, para desarticular suposto esquema de corrupção envolvendo servidores públicos e empresários do setor de exportação de alimentos, na fronteira do Brasil com a Venezuela.

As investigações, iniciadas a partir de uma denúncia anônima, identificaram indícios de irregularidades nas atividades da Superintendência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Roraima, relacionadas à fiscalização de mercadorias destinadas à exportação para a Venezuela.

Segundo a CGU, essa atividade, originalmente realizada nas instalações da Receita Federal na cidade de Paracaima, passaram a ser executadas, a partir de 2020, nas dependências de uma empresa privada localizada em Boa Vista. O local funcionava como "entreposto aduaneiro".

A PF e a Controladoria identificaram "diversos indícios de que agentes públicos estariam recebendo recursos da empresa beneficiada pelo esquema criminoso, por meio de intermediários (pessoas físicas e jurídicas)". Os envolvidos no esquema são investigados pela prática de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Nesta quarta, um grupo de 43 agentes federais e quatro auditores da CGU executa 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Boa Vista e Cantá, em Roraima, e em Cuiabá, Mato Grosso. A Justiça decretou o bloqueio e sequestro de valores até o montante de R$ 1,8 milhão.

O que diz a CGU

A Controladoria destaca que "o combate a esse tipo de fraude é essencial para restaurar a integridade e a eficiência na prestação de serviços públicos".

"O esquema criminoso não apenas feria o princípio da impessoalidade administrativa, mas também minava a confiança da sociedade nas instituições", diz nota da Controladoria.

Ainda segundo a CGU, ao favorecer empresas mediante suborno, "os agentes públicos prejudicavam a livre concorrência, potencialmente elevando os custos e reduzindo a qualidade dos serviços ofertados ao cidadão".