Segurança

Operação Imperium Messis

PF mira servidores da Agricultura suspeitos de receber recursos indevidos na exportação de alimentos para a Venezuela

Investigação identificou indícios de irregularidades nas atividades da Superintendência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Roraima

Estadão Conteúdo

Fausto Macedo e Rayssa Motta

