Operação Anteprojeto
PF investiga suspeita de fraude em contratos de R$ 72 milhões para reconstrução de rodovias federais atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul

São cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo oito deles em Porto Alegre e Região Metropolitana. Empresas teriam ajustado as propostas para obter a contratação dos serviços junto ao Dnit

Adriana Irion

