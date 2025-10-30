Ex-secretário adjunto é preso pela PF em investigação de desvio de R$ 7 milhões da Secretaria de Saúde de Bagé

O ex-secretário adjunto de Saúde de Bagé foi preso na manhã desta quinta-feira (30) durante uma operação da Polícia Federal (PF). A ação apura desvio de recursos públicos destinados a atividades geridas pela secretaria municipal de Bagé. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no município da Campanha e em Porto Alegre.

A PF não divulga nomes, mas Zero Hora apurou que se trata de Ricardo Necchi, 67 anos. Ele foi preso em flagrante no centro da cidade por porte ilegal de arma de fogo. Além dele, é investigado o ex-secretário Mário Mena Kalil. Também são alvos um fiscal de contrato e o gestor da cooperativa contratada para prestar serviços para a Saúde.

De acordo com a corporação, entre 2018 e 2024, quatro contratos firmados pelo município de Bagé com a cooperativa foram superfaturados, causando um prejuízo de R$ 7.125.511,43. A associação era responsável pela contratação de médicos especialistas e pela gestão de unidades de saúde e do Samu do município.

A investigação apontou ainda que duas pessoas que trabalharam na secretaria foram beneficiadas com o recebimento de valores indevidos. Além disso, a PF constatou que, entre 2018 e 2022, o gestor da cooperativa contratada recebeu o total de R$ 3.621.882,89, além de outras quantias por intermédio de empresas ligadas à associação.

A prefeitura de Bagé afirmou em nota que não tem detalhes sobre as ações realizadas nesta quinta-feira, mas que "tem ciência de que se referem a fatos ocorridos em gestões anteriores" e que já instaurou "processos administrativos para apurar possíveis irregularidades identificadas na área da saúde" (leia na íntegra abaixo).

Já a defesa do ex-Secretário de Saúde de Bagé, Mário Mena Abunader Kalil, afirmou, em nota, que a operação da Polícia Federal tem como origem "uma denúncia de cunho político, formulada por desafeto pessoal e político" que busca causar "constrangimento e desgaste público". Além disso, que a operação refere-se a um período posterior à gestão do seu cliente, por isso, ele não há relação fática ou jurídica com os fatos sob investigação.

Os investigados podem responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo e associação criminosa. Durante a ação, foram apreendidos telefones celulares, notebooks, documentos, e R$ 24,4 mil em espécie. Também foram encontradas joias e um revólver sem registro.

A Operação Prior tem o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público. O esquema ocorreu na gestão do ex-prefeito Divaldo Lara. Ele não está entre os investigados.

Contraponto

A reportagem busca contato com a defesa de Ricardo Necchi. O ex-prefeito Divaldo Lara também foi procurado. O espaço segue aberto a manifestações.

O que diz a defesa de Mário Mena Kalil

"NOTA À IMPRENSA

A defesa do ex-Secretário Municipal de Saúde de Bagé, Dr. Mário Mena Abunader Kalil, vem a público esclarecer os fatos relativos à operação deflagrada pela Polícia Federal na data de hoje, a qual teve como origem uma denúncia de cunho político, formulada por desafeto pessoal e político do investigado, com o evidente intuito de causar-lhe constrangimento e desgaste público.

Importante destacar que a empresa citada na investigação iniciou suas atividades junto ao Município no ano de 2018, mediante regular processo licitatório, conduzido conforme os ditames da Lei, sem qualquer ingerência, influência ou participação direta ou indireta do meu cliente.

Ressalte-se, ainda, que meu cliente exerceu o cargo de Secretário Municipal de Saúde, somente até maio de 2019, tendo sido exonerado da pasta. Portanto, há mais de seis anos e cinco meses.

A operação ora deflagrada, portanto, refere-se a período muito posterior à sua gestão, circunstância que reforça a inexistência de qualquer relação fática ou jurídica com os fatos sob investigação.

Cumpre salientar que a lisura da gestão enquanto Secretário Municipal de Saúde já foi objeto de análise técnica pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o qual, em decisão proferida em julho de 2025, reconheceu expressamente a inexistência de qualquer irregularidade durante o período em que o mesmo esteve à frente da Secretaria de Saúde, sendo que o próprio Ministério Público de Contas emitiu parecer convergente nesse sentido, atestando a correção e transparência dos atos praticados.

Meu cliente reitera estar à disposição das autoridades competentes, colaborando integralmente com as investigações, convicto de que restará cabalmente demonstrada sua completa inocência e a ausência de qualquer conduta ilícita.

Por fim, destaca-se que a empresa mencionada na investigação continua operando normalmente junto ao Município de Bagé, o que evidencia que não há qualquer decisão judicial que indique irregularidade concreta que pudesse justificar a repercussão desproporcional do fato.

Bagé/RS, 30 de outubro de 2025.

Adv. Diego Gouveia.

OAB/RS 118.049"

O que diz a prefeitura de Bagé

"A Prefeitura de Bagé informa que ainda não tem conhecimento sobre o conteúdo das operações realizadas pela Polícia Federal nesta quinta-feira (30). Existem alguns contratos com cooperativas ainda em vigência, firmados em gestões anteriores, e o Município já prepara novas licitações para substituí-los.

A Procuradoria-Geral do Município informa que, desde o início da atual gestão, têm sido instaurados processos administrativos para apurar possíveis irregularidades identificadas na área da saúde.