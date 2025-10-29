Perguntas ainda sem respostas sobre a ação policial com mais mortes na história do Brasil

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro contabiliza 132 corpos encontrados após a operação policial realizada terça-feira (28) contra o Comando Vermelho. Duas entrevistas coletivas foram dadas pelas autoridades desde então e algumas questões continuam sem resposta. Entre elas, quantos mandados judiciais foram efetivamente cumpridos e quem eram as pessoas mortas — além dos quatro policiais assassinados, os demais eram criminosos?

Na manhã desta quarta-feira (29), moradores do complexo da Penha levaram mais de 60 corpos para a Praça São Lucas, uma das principais da região, para que pudessem ser levados ao Instituto Médico Legal (IML). Os cadáveres estavam em uma área de mata, onde houve confronto entre traficantes e policiais.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou em coletiva de imprensa que ontem (terça-feira) foi um "dia histórico para o Rio de Janeiro", referindo-se à megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão.







