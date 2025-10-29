Segurança

Segurança pública
Notícia

Origens, falhas de governos e necessidade de reformas: como especialistas analisam a guerra às facções no Rio de Janeiro

Zero Hora ouviu pesquisadores de origens acadêmica e militar para entender o que levou à megaoperação com mais de cem mortos e possíveis caminhos de pacificação da cidade

Pâmela Rubin Matge



Mathias Boni

Mathias Boni

