Operação policial prende 22 pessoas em esquema de tráfico de drogas e outros crimes na Região Central

A Polícia Civil cumpriu nesta manhã 22 mandados de prisão durante operação realizada na manhã desta sexta-feira (17) em cinco municípios da Região Central do Estado. Entre os presos, três foram detidos em flagrante e outros 11 já estavam recolhidos em casas prisionais.

A ação atendeu 60 mandados de busca e apreensão nos municípios de Santa Maria, São Pedro do Sul, Agudo, Caçapava do Sul e Mata. Foram apreendidos dinheiro em espécie, drogas e celulares. Também houve ações em duas casas prisionais, de cidades não reveladas pelas autoridades. Mais de 200 policiais civis, militares e penais participam da operação.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos têm envolvimento em crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e extorsão.

Investigação

A apuração da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Giovanni Lovato, titular da delegacia de São Pedro do Sul, começou após um homicídio registrado em março deste ano em São Pedro do Sul.

Em 15 de março, um homem de 34 anos, que cumpria pena em regime aberto por tráfico de drogas, foi executado em via pública com 17 tiros. Os autores usavam roupas pretas, simulando uniformes da Polícia Civil.

A partir desse crime, os investigadores identificaram um esquema de tráfico de drogas que envolvia disputa de dois grupos criminosos com atuação no centro do RS. Um deles, vindo de facção da Região Metropolitana.

Segundo o delegado, haviam ordens para crimes que partiam de dentro do sistema prisional.

Um dos presos nesta manhã, apontado como "gerente" do tráfico, usava de uma lancheria para ocultar a prática do crime. Com isso, a investigação seguirá com a apuração de outros crimes, como descreve o delegado Lovato: