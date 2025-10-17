Segurança

Em cinco municípios
Notícia

Operação policial prende 22 pessoas em esquema de tráfico de drogas e outros crimes na Região Central

A ação que envolveu mais de 200 agentes é desfecho de investigação iniciada no começo do ano, após execução de apenado com 17 tiros em São Pedro do Sul

Tayline Manganeli

Lorenzo Franchi

RBS TV

