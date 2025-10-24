"O dinheiro todo virou pó", diz síndica de prédio que teria R$ 55 mil desviados por imobiliária

Rosa Maria Levandovski é síndica de um dos 15 condomínios que teriam sido lesados pela UP. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um condomínio da Rua João Abott, no bairro Petrópolis, acumula cerca de R$ 55 mil em dívidas por serviços que não foram pagos. A suspeita é que os moradores tenham sido lesados pela UP Gestão Imobiliária. A empresa é alvo de uma operação que investiga apropriação indébita, lavagem de dinheiro e estelionato. O dono da administradora foi preso nesta sexta-feira (24).

A partir de agora, a polícia irá buscar por novos condomínios que possam ter sido lesados pela empresa. O delegado Juliano Ferreira estima que o valor desviado pode chegar a R$ 10 milhões.

Zero Hora conversou com a síndica do prédio de nove apartamentos e cerca de 14 moradores, que revelou o que aconteceu nos últimos meses. O proprietário da empresa é Almir Romeu Vasques da Silva. Ele e a esposa são suspeitos de se apropriar de ao menos R$ 4 milhões em arrecadações condominiais em 15 imóveis nos bairros Petrópolis, Jardim do Salso, Higienópolis e Santana.

Leia Mais Dono de imobiliária é preso por suspeita de desviar R$ 4 milhões de condomínios em quatro bairros de Porto Alegre

O condomínio assinou com a UP em fevereiro deste ano, por se mostrar uma solução mais rentável em meio às altas taxas da antiga administradora. Já nos primeiros meses, começaram as desconfianças. No entanto, o que acendeu o alerta da síndica Rosa Maria Levandovski, 59 anos, foi a vinda de um técnico da CEEE Equatorial ao prédio em julho.

— Um dos nossos condôminos entrou em contato, dizendo que a CEEE esteve no prédio para cortar a luz das dependências do prédio. A partir deste momento, então, eu fiz contato com a UP. Eles me retornaram dizendo que estava com problema na gestão do sistema, que houve um um problema, mas que já ia ser resolvido — conta.

Até então, Rosa e seus vizinhos pensavam estar em dia com todas as prestadoras.

— Para mim estava tudo pago, porque a gente pagou, o dinheiro estava lá para isso, porque a gente tem um contrato de prestação de serviço para isso. E a empresa se dizia idônea até o momento. Então, até aquele momento, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo — complementa.

Após conversas, a concessionária manteve a luz funcionando, mas o condomínio segue na condição de inadimplente.

Novas desconfianças

Antes mesmo deste episódio, alguns condôminos já alegavam atrasos na emissão dos boletos. Sem a guia contendo as contas a serem pagas, a administradora passou a fazer cobranças via Pix, o que não é comum. Em alguns casos, eram feitas solicitações de pagamento indevidas, de pessoas que estavam com as taxas em dia.

Administradora ofereceu desconto a condômino para pagar taxa via Pix após ele não receber o boleto. Polícia Civil / Divulgação

Em agosto, um dos moradores do prédio, incomodado com as cobranças, resolveu ir diretamente até a sede da imobiliária, que fica próxima do prédio. No entanto, ele teve uma surpresa ao chegar, pois não havia ninguém no local.

Leia Mais Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha que extorquia vítimas em troca de "segurança" no Vale do Sinos

— No momento em que esse condômino me deu a informação e eu entrei em contato com a UP, me deram uma explicação de que eles não estariam no local porque eles estavam em home office por conta de problemas na rede de telefonia. Na sequência, um outro condômino com o mesmo problema de inadimplência esteve na sede da UP e me retornou também com a mesma informação de que não haveria ninguém mais naquele condomínio e que a UP teria sido vendida para outra imobiliária — relata a síndica.

Os contatos eram feitos com a esposa do proprietário. A partir daí, Rosa se deu conta de que estavam sendo lesados e procurou a polícia. Silva chegou a admitir que teve de fechar o negócio.

— Foram desculpas vagas. Dizendo que teve de fechar, que vendeu. Mas depois disso, eu não recebi mais nenhum contato.

Com a suspeita do golpe, a síndica revela uma sensação de desespero:

— (Me sinto) traída e lesada. Eu acho que esse desespero é porque sou responsável, como síndica, por um condomínio. Nós estávamos juntando o dinheiro para a gente fazer a reforma. É um prédio antigo, não tem elevador, não temos áreas de convivência. Quando eu vi, esse dinheiro todo, que estava sob minha responsabilidade, como síndica, não estava mais acessível. Virou pó.

Empresas relacionadas

Nesse contexto, o condomínio contratou o advogado Horácio Peres, que identificou ao menos cinco empresas no nome de Silva e da esposa, todas sediadas no mesmo prédio ou em locais próximos ao endereço da UP. São empresas de limpeza, de contratação de porteiros, entre outras.

— Essas empresas são utilizadas para, no caso de alguém tentar responsabilizar a empresa que está fechando a negociação, não encontrar recursos nas contas. Depois que tem uma sentença, uma decisão favorável, tu vais buscar o ressarcimento, mas a empresa não tem nada de ativo financeiro. Esses recursos saíram dessa conta para uma outra ou para um outro CNPJ — explica o advogado.