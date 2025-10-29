Segurança

Mais letal
Notícia

Número de mortos em megaoperação no Rio de Janeiro supera o Carandiru; relembre outras operações

Com 132 mortes confirmadas, segundo a Defensoria Pública, ação nas comunidades da Penha e do Alemão se torna a mais violenta da história recente do país

