Nove suspeitos de integrar grupo que roubava motoristas de aplicativo em Porto Alegre são presos

Investigação identificou seis adultos e dois menores de idade como integrantes da quadrilha. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículos na manhã desta sexta-feira (31) prendeu nove pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso que praticava assaltos a motoristas de aplicativo em Porto Alegre. Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em grande parte no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste, onde os suspeitos costumavam praticar os crimes, conforme a Polícia Civil.

A investigação identificou seis adultos e dois menores de idade como integrantes da quadrilha. Ao menos oito roubos de veículos foram cometidos em 17 dias, entre setembro e outubro deste ano.

De acordo com a Delegada Jeiselaure de Souza, o grupo usava aplicativos de transporte para atrair as vítimas, se valendo de perfis falsos criados nos sistemas de cadastro. Durante a viagem, outros passageiros embarcavam e anunciavam o assalto com uso de armas de fogo em locais mais distanciados. As vítimas eram rendidas, agredidas e tinham veículos, celulares, documentos e cartões bancários levados pelos bandidos.

Motoristas relataram à polícia que recebiam ameaças de morte, coronhadas, chutes e até tentativas de disparo com arma de fogo, que não se concretizaram por falha mecânica. Segundo a investigação, condutores chegaram a ficar gravemente feridos e precisaram de atendimento médico.

A quadrilha ainda utilizava os cartões roubados para realizar compras em um estabelecimento comercial que tinha como proprietário um integrante da organização, facilitando a conversão dos valores em dinheiro. Já os carros eram abandonados em áreas próximas às casas dos suspeitos.