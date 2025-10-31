Segurança

Lomba do Pinheiro
Notícia

Nove suspeitos de integrar grupo que roubava motoristas de aplicativo em Porto Alegre são presos

Ao menos oito roubos de veículos foram cometidos pelos suspeitos alvos da operação entre setembro e outubro deste ano

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS