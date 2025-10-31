Necropsia dos corpos da megaoperação no Rio de Janeiro segue mesmo sob ponto facultativo do Dia do Servidor Público

Corpos estão no IML no Centro do Rio. Jocimar Farina / Agência RBS

Os procedimentos de necropsia nos cadáveres da megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, entraram no terceiro dia de trabalho. Apesar do ponto facultativo nesta sexta-feira (31) pelo Dia do Servidor Público – data que foi celebrada no dia 28 –, a força-tarefa com profissionais de outras cidades deve seguir normalmente.

No início desta manhã, uma viatura da Polícia Federal, com dois agentes, chegou ao prédio do Instituto Médico-Legal (IML) e ficou no local por 15 minutos. Na quinta-feira, o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, havia anunciado o envio imediato de 20 especialistas em necropsia e exames de DNA.

A Polícia Civil não informa quantos dos 117 corpos já passaram por autopsia. Só relata que cerca de 100 passaram pelo procedimento. Parte dos cadáveres já foi liberado para as famílias.

Nomes começarão a ser divulgados

A Polícia Civil irá apresentar a lista parcial dos criminosos mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Também serão exibidas as fichas criminais dos traficantes. A apresentação está marcada para as 11h desta sexta-feira e contará com o secretário estadual de Segurança Pública, Victor dos Santos, e o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Também serão demonstrados quais criminosos eram de fora do Rio de Janeiro e seus Estados de origem.

Operação policial supera número de mortos do Carandiru

Batizada de Operação Contenção, a ação do dia 28 teve como objetivo cumprir cem mandados de prisão contra lideranças do Comando Vermelho e apreender armas e drogas. No total, 81 pessoas foram presas, 93 fuzis e 200 quilos de maconha foram apreendidos na ação que mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das forças de segurança nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.

Durante os confrontos, 26 criminosos foram presos após manter uma mulher refém em uma casa na Vila Cruzeiro. Helicópteros, blindados e drones foram usados no cerco, enquanto traficantes reagiram com explosivos lançados por drones, um novo padrão de enfrentamento identificado pelas forças de segurança.

A megaoperação policial no Rio de Janeiro é considerada a mais letal da história do Brasil. A Defensoria Pública do Rio confirmou 132 mortos na ação, número que ultrapassa o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, em São Paulo, quando 111 presos foram assassinados durante uma intervenção policial. No entanto, até o momento, o governo do Rio contabiliza 121 mortos, incluindo quatro policiais.

Policiais entre as vítimas

Quatro agentes, dois civis e dois militares, faleceram nos confrontos:

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho , 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita)

, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita) Rodrigo Velloso Cabral , 34 anos, da 39ª DP (Pavuna)

, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna) Cleiton Serafim Gonçalves , 42 anos, 3º sargento do Bope

, 42 anos, 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope

O delegado-adjunto da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Bernardo Leal, foi baleado e segue em estado grave. Outros 15 policiais ficaram feridos.

Reação do crime e reforço nas prisões

Horas após o início da ofensiva, o tráfico reagiu com barricadas, ataques e incêndios em vias importantes, como a Linha Amarela e a Grajaú-Jacarepaguá.

Em resposta, o governo estadual transferiu dez membros da cúpula do Comando Vermelho (CV) do presídio de Bangu 3 para Bangu 1, unidade de segurança máxima.

Segundo a Secretaria de Segurança, o grupo é suspeito de ordenar as retaliações de dentro da cadeia. O governo do Rio solicitou ao Ministério da Justiça que os detentos sejam enviados para presídios federais em diferentes Estados, para isolar as lideranças e reduzir a capacidade de articulação da facção.

Corpos levados por moradores

As imagens que circularam durante a madrugada de quarta-feira (29) mostram dezenas de corpos dispostos lado a lado em uma das principais praças do Complexo da Penha. Segundo relatos, as vítimas foram retiradas de uma área de mata conhecida como Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde ocorreram intensos tiroteios.

Os corpos, em sua maioria de homens jovens, foram levados ao local para facilitar o reconhecimento por familiares. Muitos apresentavam ferimentos de bala e rostos desfigurados. O ativista Raull Santiago, que acompanhou o recolhimento, classificou a cena como "brutal e sem precedentes", ao g1.

O secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, afirmou, segundo o g1, que os cadáveres não fazem parte da contagem oficial divulgada na terça.

Caso sejam confirmados como vítimas da operação, o total de mortes poderá ultrapassar 150.

Entenda, ponto a ponto, os números da megaoperação do Rio de Janeiro: