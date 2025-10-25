Mulher é presa após confessar ter matado o namorado a tesouradas e enterrado corpo no quintal de casa

Uma professora de estética foi presa em Bebedouro, interior de São Paulo, por suspeita de ter matado o namorado a tesouradas e enterrado o corpo no quintal de casa.
De acordo com o delegado João Vitor Silvério, Jussara Luzia Fernandes confessou o crime e foi presa em flagrante na sexta-feira (24). A polícia civil chegou até a professora após uma denúncia anônima recebida pela Guarda Civil Municipal (GCM).
Segundo o UOL, a mulher de 62 anos negou ter cometido o crime, em seguida afirmou que enterrou um cachorro no local e acabou entrando em contradição ao ser questionada sobre a abertura recente de um buraco no quintal.
Após confessar o crime, o corpo de bombeiros foi acionado, removeu o corpo e encaminhou ao Instituto Médico Legal.
Conforme o laudo inicial, Alex Sandro da Silva Rocha foi morto com ao menos 40 golpes de tesoura, que atingiram principalmente o tórax e a parte posterior.
Legítima defesa
Conforme o delegado responsável pela investigação, Jussara relatou que teve uma discussão com o namorado na noite do crime, terça-feira (21). Segundo ela, o jovem de 21 anos ficou agressivo, pegou uma faca e ameaçou a mulher, que se defendeu.
Jussara alegou já ter sido agredida por Alex Sandro, com quem vivia na mesma casa e mantinha um relacionamento de cinco meses.
Orientação para não procurar a polícia
Silvério também disse que o filho de Jussara soube do crime na mesma noite e orientou a mãe a aguardar alguns dias para se entregar.
Segundo os policiais, ele levou o corpo do homem para a parte de trás da casa e cobriu com um lençol.
50 reais para cavar a cova
A professora informou aos policiais que pagou R$ 50 para um homem abrir um buraco no quintal da residência, supostamente para o enterro de um cachorro.
Ela admitiu ter enterrado o corpo de Silvério sozinha, sem ajuda de terceiros.
Homem que cavou a cova não é suspeito
A polícia ouviu a pessoa que teria sido contratada para enterrar o buraco no quintal da professora, mas não o considera suspeito do crime.
O filho da professora de estética vai responder por participação no caso, pois orientou a mãe a não reportar o crime.
Já a mulher de 62 anos vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. Ela deverá passar por audiência de custódia neste sábado (25).