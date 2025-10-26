Mulher é morta em Xangri-Lá na frente do filho, e companheiro é preso por suspeita do crime, diz polícia

Uma mulher foi morta em casa, na frente do filho, na manhã deste domingo (26), em Xangri-Lá, no Litoral Norte, de acordo com a Polícia Civil e a Brigada Militar. O companheiro dela foi preso por suspeita do crime.
A Brigada Militar foi acionada por vizinhos. Ao chegar na residência do casal, os policiais encontraram a mulher sem vida, com ferimentos de faca, e o homem trancado no banheiro.
Um dos agentes negociou a rendição. De acordo com a corporação, ao sair do cômodo, o homem tentou investir contra os policiais e foi contido com uma arma de choque.
O filho do casal foi encaminhado para a casa de parentes.
O caso será investigado pela Polícia Civil.